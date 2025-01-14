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Прокуратура проверит, как железный рыцарь попал на дно Байкала

Прокуратура проверит, как железный рыцарь попал на дно Байкала
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Природоохранная прокуратура начала проверку после появления видео со статуей рыцаря на дне Байкала. Объект снял блогер Марк Кисурин во время тренировки по фридайвингу. Как рассказал мужчина в своем телеграм-канале, ему неизвестно, кто установил статую.

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