Прокуратура проверит, как железный рыцарь попал на дно Байкала
Природоохранная прокуратура начала проверку после появления видео со статуей рыцаря на дне Байкала. Объект снял блогер Марк Кисурин во время тренировки по фридайвингу. Как рассказал мужчина в своем телеграм-канале, ему неизвестно, кто установил статую.
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