Прокуратура проверит, как железный рыцарь попал на дно Байкала

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Природоохранная прокуратура начала проверку после появления видео со статуей рыцаря на дне Байкала. Объект снял блогер Марк Кисурин во время тренировки по фридайвингу. Как рассказал мужчина в своем телеграм-канале, ему неизвестно, кто установил статую.