Ирина Волк: в Подмосковье задержали подозреваемого в нападении на таксиста

В Подмосковье задержали подозреваемого в нападении на таксиста

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Полиция задержала подозреваемого в нападении на таксиста в Подмосковье, сообщила представитель Министерства внутренних дел (МВД) Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По ее словам, сотрудники муниципального управления МВД «Люберецкое» совместно с коллегами из города Алексин в Тульской области установили личность подозреваемого, а затем задержали его.



«Ранее неоднократно судимый мужчина передан в следственные органы для принятия процессуального решения», — написала Волк.

По данным МВД, водитель такси 30 августа написал заявление на пассажира, который избил его в результате конфликта. По данным телеграм-канала «112», пассажир в конце поездки отказался платить за услугу. Как пишет телеграм-канал Baza, за поездку из Долгопрудного в Люберцы он должен был 1,8 тыс. руб.

Между мужчинами начался словесный конфликт, после чего пассажир предложил выйти на улицу и «разобраться». Таксист отказался и назвал клиента «кидалой». Когда водитель отъезжал, мужчина ударил его по лицу ногой — таксист потерял управление и столкнулся с машиной. После этого избивший водителя скрылся. Подмосковная полиция объявила его в розыск.