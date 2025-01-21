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В Японии с конвертоплана США сдуло в море ящик с грузом

Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Контейнер с грузом в полтонны, который американские военные планировали сбросить с конвертоплана США Osprey на аэродром острова Иэ, сдуло ветром в море. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Речь идет о ящике весом до 450 кг. Американские военные планировали в ходе учений сбросить его с транспортного самолета MV-22, однако из-за сильного порыва ветра груз сдуло в море. После случившегося американские военные осмотрели акваторию, однако не нашли груз.

Bell V-22 Osprey — американский конвертоплан, сочетающий отдельные возможности самолета и вертолета. Он находится на вооружении ВВС США, ВМС США и Корпуса морской пехоты США (КМП).

Министр обороны Японии Гэн Накатани назвал инцидент прискорбным. По его словам, Япония обратилась к США с просьбой обеспечить безопасность во время учений и принять меры для предотвращения подобных ситуаций. В свою очередь, губернатор префектуры Окинава Дэнни Тамаки потребовал провести расследование по факту случившегося.

На прошлой неделе Япония совместно с США и Южной Кореей провели учения ВВС, в которых принимал участие и сверхзвуковой стратегический бомбардировщик В-1В. С южнокорейской стороны в учениях участвовали истребители F-15, а с японской — истребители F-2. Это первые подобные учения в 2025 году. Они проводились после недавних пусков гиперзвуковой ракеты и ракеты малой дальности с территории КНДР.

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