Минобороны сообщило об уничтожении трех дронов ВСУ над Черным морем
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над акваторией Черного моря у побережья Крыма. Об этом сообщает Минобороны.
В ведомстве отметили, что дроны были перехвачены в период с 10:45 до 11:00 мск.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 55 украинских дронов над шестью регионами России в ночь на 21 января.
В ведомстве отметили, что 22 беспилотника сбили в небе над Брянской областью, 12 — над Ростовской, 10 — над Смоленской. Еще шесть БПЛА военные ликвидировали над Воронежской областью, четыре — над Саратовской и один — над Курской.
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