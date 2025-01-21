Минобороны сообщило об уничтожении трех дронов ВСУ над Черным морем

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над акваторией Черного моря у побережья Крыма. Об этом сообщает Минобороны.

В ведомстве отметили, что дроны были перехвачены в период с 10:45 до 11:00 мск.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 55 украинских дронов над шестью регионами России в ночь на 21 января.

В ведомстве отметили, что 22 беспилотника сбили в небе над Брянской областью, 12 — над Ростовской, 10 — над Смоленской. Еще шесть БПЛА военные ликвидировали над Воронежской областью, четыре — над Саратовской и один — над Курской.