Пожар на горнолыжном курорте в Турции, где погибли 10 человек, попал на видео

Кадры пожара на горнолыжном курорте в Турции, где погибли 10 человек

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Десять человек погибли и более 30 пострадали при пожаре в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Турции, передает TRT Haber. Причина возгорания пока не установлена, по предварительным данным, оно началось в ресторане, турецкие власти начали расследование.

На кадрах видно, как огонь разгорелся на верхних этажах деревянного отеля. Из окон выглядывают люди, которые хотят, чтобы пожарные спасли их.