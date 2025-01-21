Власти Казани подготовили укрытия в подвалах для 1,7 млн человек

Фото: Марат Мугинов / Администрация города Казань

В Казани увеличилось число укрытий, расположенных в подвалах многоквартирных домов, сообщает пресс-служба мэрии города. Их число выросло до 1,7 тыс. Это на 500 укрытий больше, чем в прошлом году, и теперь укрытия смогут обеспечить безопасность более 1,7 млн человек, что значительно превышает население города, которое составляет около 1,3 млн.

В мэрии отметили, что эти изменения стали возможны благодаря инициативе мэра Казани Ильсура Метшина. В настоящий момент власти районов города совместно с управляющими компаниями работают над приведением укрытий в нормативное состояние.

«В 2022–2023 годах проводилась проверка, определили более 2,5 тыс. помещений, подходящих по параметрам. В 2024 году были определены новые требования для укрытий и в октябре—ноябре состоялась повторная инвентаризация. На ноябрь 2024 года у нас было 1,2 тыс. таких помещений, сегодня их почти 1,7 тыс.», — сообщил начальник управления гражданской защиты Сергей Чанкин.

Специалисты продолжат работать над обеспечением необходимого числа укрытий в микрорайонах, где их не хватает. Рассматриваются в том числе варианты установки временных укрытий, таких как быстровозводимые конструкции, которые можно оперативно разместить в нужных местах.

Власти города отметили, что работа по ремонту и улучшению состояния укрытий продолжается. Некоторые подвалы нуждаются в осушении из-за подтоплений грунтовыми водами, а в других местах проводятся работы по улучшению инфраструктуры.

Кроме того, специалисты пояснили, что укрытия и убежища — это разные вещи. Укрытия — это подвалы, паркинги и другие углубленные помещения, где люди могут укрыться в случае опасности. Убежища обычно находятся на предприятиях, которые продолжают работать в условиях ЧС или военного положения.

20 января после утренней атаки беспилотников в Казани рядом с жилым домом упал обломок БПЛА. В этот же день атаке подверглись промышленные предприятия Республики Татарстан. Пострадавших и разрушений нет, предприятия продолжили работать в штатном режиме. Образовательные учреждения Казани также продолжили свою работу.