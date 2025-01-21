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Самую дорогую шубу в России купили за 34 млн рублей

«Честный знак»: самую дорогую шубу в России купили за 34 млн рублей
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Самую дорогую шубу в России приобрели за 34 млн руб., сообщили РБК аналитики государственной системы маркировки «Честный знак», которые проанализировали продажи этих изделий в 2024 году.

Речь идет об изделии из соболиного меха. О том, кто именно приобрел это изделие, эксперты не сообщили.

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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

«Честный знак» — это национальная система маркировки и прослеживания продукции. Она представлена в виде QR-кода. Специальный цифровой код гарантирует подлинность и качество товара.

На втором месте по стоимости товара в списке приобретенных меховых изделий числится шуба из норки, купленная за 18 млн руб. Самое дорогое меховое изделие из овчины обошлось покупателю в 4 млн руб., из нутрии — почти в 2 млн руб., из енота — в 1,4 млн руб., из кролика/зайца — в 1,5 млн руб., а из песца/лисицы — в 1,7 млн руб., отмечают аналитики «Честного знака».

В Центре развития перспективных технологий отметили, что падение продаж изделий из меха на 7% по сравнению с позапрошлым годом никак не отразилось на выручке с продаж — она выросла на 7% и составила почти 33 млрд руб.

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