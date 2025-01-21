Три человека погибли при пожаре на горнолыжном курорте в Турции

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Три человека погибли, еще 11 пострадали при пожаре в гостинице, расположенной в черте горнолыжного курорта Карталкая в турецкой провинции Болу. Об этом сообщает газета Türkiye со ссылкой на губернатора Абдулазиза Айдына.

По его словам, пожар произошел в гостинице, где проживали 234 гостя. В одном из номеров вспыхнул огонь, который впоследствии охватил все здание. В результате всех отдыхавших эвакуировали в другие гостиницы.

Как уточняет газета Hürriyet, трое погибших были постояльцами гостиницы. Пожарные спасли пять человек. Трое из них получили ожоги тела, еще двое отравились угарным газом. Их доставили в ближайшие больницы. Полиция задержала двух администраторов гостиницы. Начато расследование.

Карталкая — горнолыжный курорт на северо-западе Турции. Он находится в провинции Болу в районе горного хребта Кероглу. Болу располагается вдоль Северо-Анатолийского разлома и Черного моря. Самая высокая точка хребта — Кероглу Тепеси. Она располагается на высоте 2499 метров над уровнем моря.