 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Три человека погибли при пожаре на горнолыжном курорте в Турции

Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Три человека погибли, еще 11 пострадали при пожаре в гостинице, расположенной в черте горнолыжного курорта Карталкая в турецкой провинции Болу. Об этом сообщает газета Türkiye со ссылкой на губернатора Абдулазиза Айдына.

По его словам, пожар произошел в гостинице, где проживали 234 гостя. В одном из номеров вспыхнул огонь, который впоследствии охватил все здание. В результате всех отдыхавших эвакуировали в другие гостиницы.

Как уточняет газета Hürriyet, трое погибших были постояльцами гостиницы. Пожарные спасли пять человек. Трое из них получили ожоги тела, еще двое отравились угарным газом. Их доставили в ближайшие больницы. Полиция задержала двух администраторов гостиницы. Начато расследование.

Карталкая — горнолыжный курорт на северо-западе Турции. Он находится в провинции Болу в районе горного хребта Кероглу. Болу располагается вдоль Северо-Анатолийского разлома и Черного моря. Самая высокая точка хребта — Кероглу Тепеси. Она располагается на высоте 2499 метров над уровнем моря.

Читайте РБК в Telegram.

Следите за инаугурацией Трампа в Telegram

В машине Гоши Куценко нашли тело женщины

Как мошенники могут взломать Telegram через QR-код

Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли

Как возвращение Трампа повлияет на транснациональные компании в России

Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Минфин отреагировал на предложение продавать алкоголь навынос в ресторанах

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Названы районы-лидеры Москвы по росту цен на жилье

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Турция горнолыжный курорт пожар гостиница погибшие
Материалы по теме
В ресторане на горнолыжном курорте в Грузии нашли тела 12 человек
Общество
В Кузбассе ребенок выпал из кабины подъемника на горнолыжном курорте
Общество
В Австрии на горнолыжном курорте лавина накрыла 10 человек
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 105,05 (+0,18) Инвестиции, 20 янв, 19:07 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 101,96 (-0,46) Инвестиции, 20 янв, 19:07
В чем соврал Трамп во время инаугурацииПолитика, 08:55
5 карточек-предостережений для плательщиков УСН в 2025 годуPro, 08:48
Супружеская пара пострадала при атаке дрона в Белгородской областиОбщество, 08:42
При попытке поджога военкомата в Барнауле задержали студентаОбщество, 08:34
Третья ракетка мира Гауфф не смогла выйти в полуфинал Australian OpenСпорт, 08:33
«Зенит» сделал крупнейшую покупку за пять лет. Топ дорогих трансферов РПЛСпорт, 08:26
Три человека погибли при пожаре на горнолыжном курорте в ТурцииОбщество, 08:26
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Финансовое чудо: правая рука Джека Ма раскрывает секреты успеха AlibabaPro, 08:23
Аэропорты Ульяновска и Казани открыли для полетовОбщество, 08:15
Власти понизили план по инвестициям на фоне высокой ставкиЭкономика, 08:00
Минобороны сообщило о перехвате 55 дронов над РоссиейПолитика, 07:56
В Днепре прогремели взрывыПолитика, 07:37
РЖД усилили контроль за ремонтом грузовых вагоновБизнес, 07:30
Трамп подписал указ о приостановке помощи США другим странам на 90 днейПолитика, 07:29