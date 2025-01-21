Супружеская пара пострадала при атаке дрона в Белгородской области

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Дрон на участке автодороги Ясные Зори — Черемошное атаковал автомобиль, в котором находилась супружеская пара. В результате оба получили ранения, мужчина находится в тяжелом состоянии, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, у мужчины множественные осколочные ранения ног, а у его супруги осколочное ранение руки. Обоих попутным транспортом доставили в Октябрьскую районную больницу города Белгорода, где им оказали первую медицинскую помощь.

Для продолжения лечения бригады скорой помощи транспортируют пострадавших в городскую больницу № 2 города Белгорода, добавил Гладков.



Накануне Минобороны сообщило об уничтожении 17 беспилотников над российскими регионами за ночь. Один дрон был сбит над Татарстаном, два — над территорией Рязанской и Орловской областей, шесть — над Калужской, по три — над Белгородской и Курской областями.