Аэропорты Ульяновска и Казани открыли для полетов
В аэропортах Ульяновска и Казани были сняты введенные ранее ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила пресс-служба Росавиации в своем телеграм-канале.
В сообщении говорится, что меры принимались для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
В ведомстве уточнили, что службы аэропорта Ульяновск (Баратаевка) возобновили работу в семь часов утра (мск), тогда как их казанские коллеги начали вновь принимать воздушный транспорт на полчаса позднее.
Ранним утром 21 января Росавиация сообщила о введении временных ограничений в двух аэропортах. При этом в казанском аэропорту такие меры вводят второй день подряд.
Так, накануне утром, 20 января, ограничения в аэропорту Татарстана действовали более четырех часов на фоне попытки атаки БПЛА в регионе. Власти республики сообщили, что дроны были нацелены на промышленные предприятия, все беспилотники были обезврежены, пострадавших и разрушений не было.
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