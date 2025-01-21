Аэропорты Ульяновска и Казани открыли для полетов

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В аэропортах Ульяновска и Казани были сняты введенные ранее ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила пресс-служба Росавиации в своем телеграм-канале.

В сообщении говорится, что меры принимались для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В ведомстве уточнили, что службы аэропорта Ульяновск (Баратаевка) возобновили работу в семь часов утра (мск), тогда как их казанские коллеги начали вновь принимать воздушный транспорт на полчаса позднее.

Ранним утром 21 января Росавиация сообщила о введении временных ограничений в двух аэропортах. При этом в казанском аэропорту такие меры вводят второй день подряд.

Так, накануне утром, 20 января, ограничения в аэропорту Татарстана действовали более четырех часов на фоне попытки атаки БПЛА в регионе. Власти республики сообщили, что дроны были нацелены на промышленные предприятия, все беспилотники были обезврежены, пострадавших и разрушений не было.