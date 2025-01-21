Сенат США одобрил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря

Сенат Соединенных Штатов одобрил кандидатуру Марко Рубио на пост главы Госдепартамента. Против его выдвижения не было ни одного голоса, пишет CNN.

«У меня такое чувство, что большинство из них проголосовали за меня, потому что думали, что я хорошо справлюсь, а некоторые, возможно, потому, что хотели от меня избавиться», — пошутил Рубио.

Рубио — сенатор-республиканец от Флориды, состоял в комитетах по разведке и международным отношениям, баллотировался в президенты в 2016 году. Известен как «ястреб» в отношении Китая в американском конгрессе, призывал к смене режимов на Кубе и в Венесуэле. Выступает за скорейшее урегулирование конфликта на Украине. Раньше у Рубио были непростые отношения с президентом США Дональдом Трампом. К примеру, в 2016 году он раскритиковал идеи Трампа на республиканских президентских дебатах и назвал его «мошенником». В последние годы позиция политика изменилась.

Отвечая на вопросы сенаторов, Рубио, в частности, заявил, что он и Трамп считают необходимым прекратить конфликт на Украине и раскритиковал администрацию предшественника Трампа Джо Байдена за то, что она не установила для него четкую «конечную цель».