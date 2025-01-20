Видео с первыми минутами Трампа на должности президента США
Дональд Трамп принес присягу на должность президента США. Он стал 47-м главой государства. Для того чтобы дать клятву, он воспользовался Библией, которая принадлежала раньше 16-му президенту США Аврааму Линкольну.
После этого его со вступлением в должность поздравил судья. Следующим поздравил Трампа Джо Байден — он пожал ему руку. Затем — члены семьи Трампа и его вице-президент Джей Ди Вэнс.
Церемония прошла под торжественную музыку и залпы салюта.
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