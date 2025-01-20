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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Кадры присяги вице-президента США Джей Ди Вэнса

Появились кадры присяги вице-президента США Джей Ди Вэнса
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Кадры присяги вице-президента США Джей Ди Вэнса
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Джей Ди Вэнс принес присягу на должность вице-президента США. Церемония прошла в зале в Капитолии. Для принесения клятвы он использовал Библию, которая принадлежала его бабушке.

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