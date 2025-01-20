Появились кадры прибытия Трампа в Капитолий на инаугурацию
Избранный президент США Дональд Трамп, а также уходящий глава американской администрации Джо Байден прибыли в Капитолий, где пройдет приведение Трампа к присяге.
Оба лидера приехали с супругами.
На церемонию также прибыли дети Трампа: дочери Иванка и Тиффани, а также сыновья Дональд Трамп-младший, Эрик и Бэррон.
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