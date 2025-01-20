На инаугурацию Трампа прибыли его дочери и сыновья
На инаугурацию Дональда Трампа в Капитолий прибыли его дети: дочери Иванка и Тиффани, а также сыновья Дональд Трамп — младший, Эрик и Бэррон.
Ранее на церемонию в Капитолий приехал сам политик с супругой Меланией. Он будет приведен к присяге в качестве 47-го президента страны.
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