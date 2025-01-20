Трамп принесет присягу на Библии Линкольна

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Дональд Трамп на церемонии своей инаугурации на пост президента США будет приносить клятву на Библии 16-го президента Соединенных Штатов Авраама Линкольна, сообщил телеканал CNN со ссылкой на комитет по инаугурации.

Именно этот экземпляр Линкольн использовал на церемонии приведения к присяге в 1861 году.

Кроме того, Трамп намерен использовать и свою личную Библию, когда будет принимать присягу, добавил телеканал.

Как ожидается, выбранный Трампом на пост вице-президента Джей Ди Вэнс примет свою присягу, используя семейную Библию, которая принадлежала его прабабушке.

Трамп уже прибыл на церемонию инаугурации в Капитолий.

Среди прочих гостей присутствуют основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, основатель Meta (деятельность компании признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг, основатель Amazon Джефф Безос с женой Лорен Санчес, бывший вице-президент США Майк Пенс и другие.