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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп принесет присягу на Библии Линкольна

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Дональд Трамп на церемонии своей инаугурации на пост президента США будет приносить клятву на Библии 16-го президента Соединенных Штатов Авраама Линкольна, сообщил телеканал CNN со ссылкой на комитет по инаугурации.

Именно этот экземпляр Линкольн использовал на церемонии приведения к присяге в 1861 году.

Кроме того, Трамп намерен использовать и свою личную Библию, когда будет принимать присягу, добавил телеканал.

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Как ожидается, выбранный Трампом на пост вице-президента Джей Ди Вэнс примет свою присягу, используя семейную Библию, которая принадлежала его прабабушке.

Трамп уже прибыл на церемонию инаугурации в Капитолий.

Среди прочих гостей присутствуют основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, основатель Meta (деятельность компании признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг, основатель Amazon Джефф Безос с женой Лорен Санчес, бывший вице-президент США Майк Пенс и другие.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
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