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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Чего ждать после инаугурации Трампа: обсуждаем в эфире ЧЭЗ. Трансляция

Эксперты оценили последствия инаугурации Трампа
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

20 января в свою должность вступает президент США Дональд Трамп. В эфире РБК обсудим с экспертами из России, США и Европы — что ждать миру, России и США от его нового срока:

  • заявления Трампа накануне инаугурации;
  • какая ситуация на Украине и Ближнем Востоке перед инаугурацией;
  • как проходит сама церемония — обсуждение с гостями;
  • как готовились рынки к инаугурации;
  • что сделал Байден и что оставляет команде Трампа;
  • сама церемония: присяга и речь Трампа;
  • обещания Трампа во время кампании, после избрания и на инаугурации;
  • кто сменит команду Байдена (назначения Трампа);
  • что будет дальше: последствия экономические и политические.

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Дональд Трамп ЧЭЗ США Экономика
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