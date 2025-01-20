Чего ждать после инаугурации Трампа: обсуждаем в эфире ЧЭЗ. Трансляция

20 января в свою должность вступает президент США Дональд Трамп. В эфире РБК обсудим с экспертами из России, США и Европы — что ждать миру, России и США от его нового срока:

заявления Трампа накануне инаугурации;

какая ситуация на Украине и Ближнем Востоке перед инаугурацией;

как проходит сама церемония — обсуждение с гостями;

как готовились рынки к инаугурации;

что сделал Байден и что оставляет команде Трампа;

сама церемония: присяга и речь Трампа;

обещания Трампа во время кампании, после избрания и на инаугурации;

кто сменит команду Байдена (назначения Трампа);

что будет дальше: последствия экономические и политические.