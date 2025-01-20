Чего ждать после инаугурации Трампа: обсуждаем в эфире ЧЭЗ. Трансляция
20 января в свою должность вступает президент США Дональд Трамп. В эфире РБК обсудим с экспертами из России, США и Европы — что ждать миру, России и США от его нового срока:
- заявления Трампа накануне инаугурации;
- какая ситуация на Украине и Ближнем Востоке перед инаугурацией;
- как проходит сама церемония — обсуждение с гостями;
- как готовились рынки к инаугурации;
- что сделал Байден и что оставляет команде Трампа;
- сама церемония: присяга и речь Трампа;
- обещания Трампа во время кампании, после избрания и на инаугурации;
- кто сменит команду Байдена (назначения Трампа);
- что будет дальше: последствия экономические и политические.
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