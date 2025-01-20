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Общество ,  
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Василеостровская администрация отрицала обыски до ответа СК под постом

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга в своей группе «ВКонтакте» отрицала обыски Следственного комитета (СК), однако о следственных действиях в комментариях написал сам СК.

Пресс-служба администрации называла появившуюся утром 20 января информацию об обысках фейком. Вскоре в комментариях к публикации отметилось ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

«Здравствуйте, в данный момент в администрации Василеостровского района проводятся следственные действия, следите за нашими публикациями на официальных ресурсах ведомства», — написал представитель следственного управления.

В связи с этим администрация района пояснила в обновлении поста, что на момент публикации обысков не было.

Позднее она отдельно сообщила о приходе представителей СК, которым сотрудники администрации ответили на вопросы «об организации взаимодействия и контроля, о работе районного штаба по уборке снега, предоставили все требующиеся документы».

В районных администрациях Петербурга начались обыски
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Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Само следственное управление еще утром 20 января сообщило об обысках в том числе в администрации Василеостровского района в связи с возбуждением уголовного дела по фактам падения наледи с крыш на людей — ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным следствия, с 8 по 14 января телесные повреждения в Санкт-Петербурге получили семь человек, в их числе — четверо несовершеннолетних. Одна из пострадавших получила травму на 7-й линии Васильевского острова.

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Теги
Санкт-Петербург Васильевский остров городская администрация Следственный комитет обыски сосульки ВКонтакте
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