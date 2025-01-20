Как Трамп приехал в церковь перед инаугурацией. Видео
Дональд Трамп вместе с супругой Меланией перед инаугурацией приехал на богослужение в церкви Святого Иоанна в Вашингтоне. Это обычный для всех вступающих в должность президентов США ритуал. После этого они отправятся в Белый дом, где примут участие в утреннем чаепитии, на которое их пригласили Джо и Джилл Байдены.
Церемония вступления Трампа в должность начнется в 12:00 по местному времени (20:00 по московскому).
Следите за инаугурацией Трампа в Telegram
В машине Гоши Куценко нашли тело женщины
Как мошенники могут взломать Telegram через QR-код
Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли
Как возвращение Трампа повлияет на транснациональные компании в России
Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Минфин отреагировал на предложение продавать алкоголь навынос в ресторанах
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Названы районы-лидеры Москвы по росту цен на жилье
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов