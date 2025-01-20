Как Трамп приехал в церковь перед инаугурацией. Видео

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Дональд Трамп вместе с супругой Меланией перед инаугурацией приехал на богослужение в церкви Святого Иоанна в Вашингтоне. Это обычный для всех вступающих в должность президентов США ритуал. После этого они отправятся в Белый дом, где примут участие в утреннем чаепитии, на которое их пригласили Джо и Джилл Байдены.

Церемония вступления Трампа в должность начнется в 12:00 по местному времени (20:00 по московскому).