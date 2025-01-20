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С бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна сняли судимость

С осужденного за взятки бывшего вице-мэра Петербурга сняли судимость
Марат Оганесян
Марат Оганесян (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Смольнинский суд Санкт-Петербурга снял судимость с бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, осужденного за взяточничество. Об этом сообщает представитель объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева.

В ходатайстве о снятии судимости Оганесян написал, что отбыл наказание в полном объеме, а также выполнил условия для досрочного снятия судимости: безупречно вел себя и возместил причиненный преступлением вред.

С 8 августа 2022 года бывший вице-губернатор работал в Государственном академическом Мариинском театре помощником художественного руководителя. Худрук театра Валерий Гергиев дал положительную характеристику Оганесяну. Также положительно отзывался о нем заместитель генерального директора Большого театра, «отметив неоценимый вклад бывшего вице-губернатора в творческую жизнь Большого и Мариинского театров».

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В ходатайстве были упомянуты благодарности Оганесяну от Русской православной церкви за участие в передаче здания с церковью в составе тюремного комплекса «Кресты» и от почетного гражданина города Тихвина за создание оркестровой ямы во Дворце культуры им. Н. Римского-Корсакова.

Назначенный приговором Куйбышевского суда штраф в размере 20 млн руб. бывший мэр полностью выплатил.

Оганесян работал вице-губернатором Санкт-Петербурга с 2013 по 2015 год. В 2016 он был арестован по подозрению в получении взятки при строительстве на Крестовском острове стадиона под чемпионат мира по футболу 2018 года. По версии следствия, чиновник обеспечил за взятку в 22 млн руб. незаконное привлечение в качестве субподрядчика компании «Театрально-декорационные мастерские», которая через фирму-однодневку похитила аванс более 50 млн руб. В 2021 году суд признал Оганесяна виновным в получении взятки.

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