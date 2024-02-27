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Судимый за взятки бывший вице-губернатор Петербурга перешел в Мариинку

Осужденный за взятки бывший вице-губернатор Петербурга стал помощником Гергиева
В Мариинском театре сообщили, что бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян больше года работает помощником худрука. Ранее он был осужден на 5,5 лет за взятки при строительстве стадиона на Крестовском острове
Марат Оганесян
Марат Оганесян (Фото: Замир Усманов / Global Look Press)

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян работает помощником художественного руководителя — директора Мариинского театра Валерия Гергиева по строительно-инвестиционной деятельности, сообщили РБК в пресс-службе театра.

«Работает в этой должности уже более года», — сказали там.

Первой о переходе Оганесяна в Мариинский театр сообщила «Фонтанка».

Оганесян занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга с 2013 по 2015 год, в 2016-м он был арестован по подозрению в получении взятки при строительстве стадиона на Крестовском острове, где прошли матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. По версии следствия, чиновник обеспечил незаконное привлечение компании «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ) в качестве субподрядчика, которая через фирму-однодневку похитила аванс более 50 млн руб. В СК также полагали, что Оганесян получил от ТДМ взятку в размере 22 млн руб.

Позднее в его деле появился новый эпизод о коррупции в особо крупном размере. Следователи считали, что он получил взятку в размере 20 млн руб. за обеспечение победы компании ООО «Стройэлектромонтаж № 5» в конкурсах на строительство школы и установку художественной подсветки стадиона на Крестовском острове. Обвинения также предъявили бывшему заместителю городского комитета по строительству Александру Янчику.

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Сначала бывшему вице-губернатору были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и двум эпизодам по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки), позднее судья исключила при оглашении приговора преступления, связанные с мошенничеством.

В мае 2021 года суд приговорил Оганесяна к пяти с половиной годам колонии и штрафу в размере 20 млн руб. Свою вину он не признал. Прокуратура при этом запрашивала 16 лет колонии и штраф в размере 60 млн руб. с запретом занимать должности на государственной службе сроком на семь лет. По данным «Фонтанки», бывший вице-губернатор вышел на свободу досрочно в 2022 году.

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Теги
Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Юлия Овчинникова
Россия Санкт-Петербург Мариинский театр Валерий Гергиев Марат Оганесян
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