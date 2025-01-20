Теплоход из Ирана сел на мель на Волго-Каспийском канале

Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press

Теплоход «Персиан София», следовавший из расположенного в Иране порта Амирабад в порт Астрахани, сел на мель на Волго-Каспийском судоходном канале. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

Судно потерпело бедствие на 152-м километре канала.

Как сообщает ведомство, пострадавших нет, экипаж в медицинской помощи не нуждается. На борту есть запас продовольствия. Кроме того, движение по каналу не нарушено, а также не допущено розлива топлива и повреждения самого севшего на мель судна.

В прошлом году 23 декабря теплоход с углем сел на мель в Ростовской области. Он следовал в порт в Молдавии.