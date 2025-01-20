В Токио раскритиковали решение Москвы закрыть японские центры

Ёсимаса Хаяси (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Главный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси раскритиковал решение российских властей прекратить реализацию межправительственных меморандумов о деятельности японских центров. Об этом сообщает японское издание Sankei Shimbun.

По словам политика, центры оказывали поддержку японским компаниям в России и «содействовали взаимопониманию на гражданском уровне».

«Мы считаем неприемлемым одностороннее решение России прекратить эту деятельность», — сказал Хаяси.

Речь идет о японских центрах, которые функционировали в России как автономные некоммерческие организации. На прошлой неделе правительство России в одностороннем порядке приняло решение о прекращении действия меморандумов о деятельности японских центров по техническому содействию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

МИД России было поручено уведомить об этом японскую сторону. Как сообщает NHK, 19 января посольство Японии в Москве сообщило, что никаких уведомлений не получало.

Головной офис центра располагался в Москве на территории Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. Кроме того, у него было пять филиалов: в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Хабаровске, во Владивостоке и на Сахалине. Касающиеся деятельности центра меморандумы были подписаны в Токио в сентябре 2000 года и во Владивостоке в июне 2003 года.

На базе японских центров проводились образовательные лекции. Кроме того, российские специалисты получали возможность пройти стажировку в Японии. Деятельность центра финансировалась правительством Японии при посредничестве посольства в России.