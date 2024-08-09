Около российского посольства в Токио прошла акция протеста
Ультраправые организации провели акцию протеста у посольства России в Токио по случаю годовщины вступления СССР в войну против Японии, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента с места событий.
При выходе из ближайшей к посольству станции метро заметно скопление сотрудников правоохранительных органов. Полицейские автобусы стоят вдоль проезжей части, а сами сотрудники органов дежурят у перекрестков и не допускают микроавтобусы ультраправых организаций за поворот в сторону здания российского посольства. Протестующие выкрикивают лозунги в мегафон. Так, при корреспонденте задержали микроавтобус, водитель которого возмущался тем, что «одно-единственное посольство так охраняют».
Еще троих человек отконвоировали отрядом полиции на противоположную от дипмиссии сторону дороги, где они зачитали свои требования. Один из протестующих передал петицию полицейскому.
9 августа 1945 года СССР вступил в войну против Японии. 1 сентября 1945 года японские гарнизоны, размещенные на Курильских островах, капитулировали, а 2 сентября Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции, по которому японский суверенитет был ограничен островами Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо, а также менее крупными островами Японского архипелага.
После взятия островов советские войска выселили японское население.
В 1956 году СССР и Япония договорились по этому вопросу — стороны подписали совместную декларацию о передаче японской стороне островов Хабомаи и Шикотан, однако ее так и не реализовали из-за оборонного договора между Японией и США, который позволял американской стороне размещать свои войска на японской территории.
Статус островов остается спорным, на них продолжает претендовать Япония. Из-за этого территориального спора Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор.
Связь и мобильный интернет доступны бесплатно до окончания режима ЧС в восьми районах региона
WP узнала о просьбе Украины к США применять ATACMS для ударов по России
За ночь в Курской области сбили четыре украинские ракеты и четыре беспилотника
На фоне атак ВСУ на границе Курская АЭС работает в штатном режиме
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Командир спецназа «Ахмат» рассказал о ситуации в Курской области
Хакеры предприняли массированные DDoS-атаки на три объекта в Курской области
Из Курска в Москву решили пустить дополнительный поезд
Глава курского поселка Коренево: на территории населенного пункта не ведутся боевые действия