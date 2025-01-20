Кадры с «Запорожцем» Гоши Куценко, где нашли убитую женщину
В «Запорожце», который принадлежит актеру Гоше Куценко, нашли тело женщины с ножевыми ранениями. На кадрах виден автомобиль, который стоит в арке дома на Кутузовском проспекте. Машина накрыта брезентом, у нее приоткрыта водительская дверь. Рядом нашли следы крови.
По делу проходит мужчина 1994 года рождения, которого задержали по подозрению в нападении. Следствие полагает, что мужчина и женщина вместе распивали алкоголь.
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