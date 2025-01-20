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Общество ,  
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Кадры с «Запорожцем» Гоши Куценко, где нашли убитую женщину

«Запорожец» Гоши Куценко, где нашли убитой женщину, попал на фото

Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы

В «Запорожце», который принадлежит актеру Гоше Куценко, нашли тело женщины с ножевыми ранениями. На кадрах виден автомобиль, который стоит в арке дома на Кутузовском проспекте. Машина накрыта брезентом, у нее приоткрыта водительская дверь. Рядом нашли следы крови.

По делу проходит мужчина 1994 года рождения, которого задержали по подозрению в нападении. Следствие полагает, что мужчина и женщина вместе распивали алкоголь.

В «Запорожце» Гоши Куценко нашли тело женщины
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Гоша Куценко фото

Гоша Куценко

актер, певец, сценарист, режиссер
20 мая 1967 года
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