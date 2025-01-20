Турпоток из России в Японию вырос до 100 тыс. человек в 2024 году

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Около 100 тыс. российских туристов посетили Японию в 2024 году, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Из России в Японию в прошлом году въехали 99,3 тыс. человек, это на 136,6% больше, чем годом ранее (41,96 тыс.)», — отметили в организации.

По данным ассоциации, в декабре 2024 года Японию посетили 5,9 тыс. россиян, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года (3,25 тыс.).

В пресс-службе организации добавили, что японское направление оказалось одним из самых динамичных в 2024 году (рост в 2,3 раза), уступив только Китаю (рост в 2,9 раза).

В середине августа 2024 года в АТОР объяснили увеличение числа поездок россиян в Японию. Там отметили, что это связано с более простой процедурой получения визы и наличием недорогих авиабилетов у китайских авиаперевозчиков.

В ноябре прошлого года посольство Японии в России упростило процедуру подачи документов на туристическую визу для россиян. Тогда на сайте дипмиссии из перечня документов для однократной турвизы пропало подтверждение оплаченной брони отеля.