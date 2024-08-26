Туроператоры объяснили рост поездок россиян в Японию китайскими тарифами
Число поездок россиян в Японию увеличивается, это связано с более простой процедурой получения визы и наличием недорогих авиабилетов у китайских авиаперевозчиков, сообщил РБК вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на данные посольства Японии в Москве сообщили, что в первое полугодие 2024 года страну посетило на 141% больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года.
По словам Мурадяна, изготовление визы сейчас занимает от трех до пяти дней, а китайские перевозчики предлагают конкурентные тарифы. «Некий рост интереса к этой стране в связи с падением курса иены, отдых там подешевел по сравнению с 2019 годом», — добавил вице-президент АТОР.
Мурадян отметил, что поток российских путешественников в Японию все равно несопоставим с другими странами с прямым авиасообщением. «Хоть и есть рост кратный, но все равно это в масштабах выезда из России очень незначительные цифры», — пояснил он.
Вице-президент российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Орин в разговоре с РБК отметил, что в 2023 году число поездок россиян в Японию выросло на 53%. В это число входят как туристические, так и деловые поездки. В 2024 году, по его словам, есть повышение спроса к путешествиям в Японии, «как и в ряд других стран, в которые нет прямого авиасообщения».
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят