На Кубе 20 января объявили днем траура по погибшим при взрыве боеприпасов

На Кубе объявили траур по погибшим при взрыве боеприпасов

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Кубинские власти объявили 20 января днем траура по погибшим при взрыве боеприпасов. Об этом сообщает издание Prensa Latina.

Траурная церемония пройдет на Площади революции в городе Ольгине. На время траура в общественных зданиях и на военных объектах будет приспущен государственный флаг.

Взрыв на складе боеприпасов в Ольгине, Куба, произошел 7 января. В результате детонации старых боеприпасов начался пожар, с территории рядом с местом взрыва было эвакуировано более 360 человек.

Погибли 13 человек, девять из которых — солдаты срочной службы и четверо офицеров. По данным расследования Министерства Революционных вооруженных сил Кубы, причиной инцидента стало короткое замыкание в электропроводке.