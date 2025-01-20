На Кубе объявили траур по погибшим при взрыве боеприпасов
Кубинские власти объявили 20 января днем траура по погибшим при взрыве боеприпасов. Об этом сообщает издание Prensa Latina.
Траурная церемония пройдет на Площади революции в городе Ольгине. На время траура в общественных зданиях и на военных объектах будет приспущен государственный флаг.
Взрыв на складе боеприпасов в Ольгине, Куба, произошел 7 января. В результате детонации старых боеприпасов начался пожар, с территории рядом с местом взрыва было эвакуировано более 360 человек.
Погибли 13 человек, девять из которых — солдаты срочной службы и четверо офицеров. По данным расследования Министерства Революционных вооруженных сил Кубы, причиной инцидента стало короткое замыкание в электропроводке.
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