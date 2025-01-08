На Кубе после взрывов на складе боеприпасов пропали 13 военных
На складе боеприпасов в провинции Ольгин на востоке Кубы прогремели взрывы, сообщила пресс-служба Министерства революционных вооруженных сил страны в соцсети Х (Twitter).
Взрывы произошли на объекте в муниципалитете Рафаэль Фрэире. В результате ЧП без вести пропали 13 военнослужащих, отметили в ведомстве.
Среди пропавших — два военных в звании майора и два унтер-офицера.
Министерство опубликовало список пропавших военных, их родственников проинформировали о ЧП.
На объекте начался пожар, из зоны возгорания были эвакуированы более 360 человек. Вооруженные силы Кубы совместно с властями муниципалитета начали расследование произошедшего.
Читайте РБК в Telegram.
Как выглядит крупнейший в мире айсберг. Видео
Пентагон согласился предоставить льготы уволенным за ориентацию ветеранам
Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка
В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%
9 предметов времен СССР, которые используют в современных интерьерах
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Рождество в бокале. Подборка вин с ароматом зимних праздников
Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года
Герб Дании изменили после слов Трампа про Гренландию
Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов