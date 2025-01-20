Экс-советник Трампа словом «сдались» описал его победу над олигархами

Дональд Трамп (Фото: Олег Никишин / Getty Images)

Запланированное посещение глав технологических компаний инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января — признак того, что они сдались перед республиканцем. Об этом в интервью ABC News заявил экс-советник Трампа Стив Бэннон.

«Как только [Марк] Цукерберг (глава Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена. — РБК) сказал «Меня пригласили. Я иду», шлюзы открылись, и все они стали стучаться, пытаясь быть просителями», — сказал Бэннон.

По мнению экс-советника республиканца, большинство людей, поддерживающих Трампа, считают, что избранный президент «сломал олигархов и они сдались».

В четверг, 16 января, уходящий президент США Джо Байден в своем прощальном обращении к стране заявил, что власть в Соединенных Штатах концентрируется «в руках очень небольшого числа сверхбогатых людей» и это опасная тенденция. Демократ отметил, что в стране формируется «олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния».

В ходе предвыборной кампании одним из главных спонсоров и наиболее заметным сторонником Трампа стал миллиардер Илон Маск, который долгое время остается богатейшим человеком мира с состоянием $449 млрд. Поддержку республиканцу также выразили Цукерберг и глава Amazon Джефф Безос.