Российская армия заняла Воздвиженку в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Воздвиженка в ДНР. Это село в Покровском (Красноармейском) районе.
Население по переписи 2001 года составляло 381 человек.
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