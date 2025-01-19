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Политика ,  
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Российская армия заняла Воздвиженку в ДНР

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Воздвиженка в ДНР. Это село в Покровском (Красноармейском) районе.

Население по переписи 2001 года составляло 381 человек.

Материал дополняется.

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