Минобороны сообщило об уничтожении еще двух дронов над Татарстаном

Фото: Министерство обороны России / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над территорией Татарстана в период с 6:00 до 7:00 мск. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Ранее Минобороны сообщило, что сбит один дрон над регионом в ночь на 20 января.

Власти республики также сообщили РБК, что утром дроны попытались атаковать промышленные предприятия в регионе. Все беспилотники были обезврежены, жертв и разрушений нет.

В пресс-службе главы региона отметили, что все предприятия работают в штатном режиме, а экстренные службы продолжают работу по ликвидации последствий атаки дронов.

В аэропорту Казани в 5:50 мск были введены временные ограничения на прием и отправку авиарейсов.