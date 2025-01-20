Минобороны сообщило об уничтожении еще двух дронов над Татарстаном
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над территорией Татарстана в период с 6:00 до 7:00 мск. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Ранее Минобороны сообщило, что сбит один дрон над регионом в ночь на 20 января.
Власти республики также сообщили РБК, что утром дроны попытались атаковать промышленные предприятия в регионе. Все беспилотники были обезврежены, жертв и разрушений нет.
В пресс-службе главы региона отметили, что все предприятия работают в штатном режиме, а экстренные службы продолжают работу по ликвидации последствий атаки дронов.
В аэропорту Казани в 5:50 мск были введены временные ограничения на прием и отправку авиарейсов.
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