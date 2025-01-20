 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило об уничтожении еще двух дронов над Татарстаном

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Министерство обороны России / Global Look Press
Фото: Министерство обороны России / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над территорией Татарстана в период с 6:00 до 7:00 мск. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Ранее Минобороны сообщило, что сбит один дрон над регионом в ночь на 20 января.

Власти Татарстана заявили о попытке атаки дронов на предприятия
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Власти республики также сообщили РБК, что утром дроны попытались атаковать промышленные предприятия в регионе. Все беспилотники были обезврежены, жертв и разрушений нет.

В пресс-службе главы региона отметили, что все предприятия работают в штатном режиме, а экстренные службы продолжают работу по ликвидации последствий атаки дронов.

В аэропорту Казани в 5:50 мск были введены временные ограничения на прием и отправку авиарейсов.

Читайте РБК в Telegram.

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Минобороны Татарстан дроны
Материалы по теме
Власти Татарстана заявили о попытке атаки дронов на предприятия
Политика
Силы ПВО сбили дрон над Татарстаном и еще 30 над другими регионами
Политика
Власти сообщили о работах по ликвидации последствий атаки дрона в Казани
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
Гусев сообщил о ходе тушения пожара на нефтебазе в Воронежской областиПолитика, 11:10
Экс-советник Трампа словом «сдались» описал его победу над олигархамиПолитика, 11:03
Это уже срочно: как снизить расходы на импортозамещение софтаPro, 11:02
Правительство расширило перечень жизненно важных лекарствОбщество, 11:02
Названы районы Москвы — лидеры по росту цен на элитное жилье в 2024 годуНедвижимость, 11:01
Как снабжают электроэнергией крупные научные центрыРБК и Россети, 10:55
Роспотребнадзор нашел в составе аромаингаляторов толуол и диэтилфталатОбщество, 10:54
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Глава МИД Германии призвала Путина отступить и прекратить конфликтПолитика, 10:52
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:51
В Мурманске бушует метель. ВидеоОбщество, 10:48
Какие перспективы откроет ИНТЦ наукоемкому бизнесуОтрасли, 10:47
В Петербурге нашли «уклонистов» среди работавших на овощебазе мигрантовОбщество, 10:44
Зарплаты в конверте: как ФНС будет проверять работодателей в 2025 годуPro, 10:43
Бывший SsangYong представил обновленный внедорожник Rexton для РоссииАвто, 10:40