Власти сообщили о работах по ликвидации последствий атаки дрона в Казани
Экстренные службы ликвидируют на месте последствия атаки БПЛА в Казани в ночь на 20 января. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главы региона.
«Все предприятия работают в штатном режиме», — отметили в пресс-службе.
Там добавили, что все БПЛА обезврежены, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника Вооруженных сил Украины над Татарстаном в ночь на 20 января. В столичном аэропорту также были введены ограничения на прием и отправку самолетов.
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