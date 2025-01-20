Власти сообщили о работах по ликвидации последствий атаки дрона в Казани

Фото: Алексей Белкин / news.ru / ТАСС

Экстренные службы ликвидируют на месте последствия атаки БПЛА в Казани в ночь на 20 января. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главы региона.

«Все предприятия работают в штатном режиме», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что все БПЛА обезврежены, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника Вооруженных сил Украины над Татарстаном в ночь на 20 января. В столичном аэропорту также были введены ограничения на прием и отправку самолетов.