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Военная операция на Украине ,  
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Власти сообщили о работах по ликвидации последствий атаки дрона в Казани

В Казани экстренные службы начали ликвидировать последствия удара дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / news.ru / ТАСС
Фото: Алексей Белкин / news.ru / ТАСС

Экстренные службы ликвидируют на месте последствия атаки БПЛА в Казани в ночь на 20 января. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главы региона.

«Все предприятия работают в штатном режиме», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что все БПЛА обезврежены, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

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