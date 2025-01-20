В Калуге обломки дрона упали на территорию предприятия

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На окраине Калуги обломки дрона упали на территорию предприятия, сообщил губернатор Владислав Шапша в телеграм-канале.

«Возникшее незначительное возгорание оперативно ликвидировано силами спасательных служб», — отметил Шапша. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Всего над регионом за ночь уничтожили шесть дронов. Как уточнил Шапша, они сбиты в Калуге и на ее окраинах, в Перемышльском и Бабынинском районах.

Помимо Калужской области российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили украинские беспилотники в Татарстане, Рязанской, Орловской, Брянской, Белгородской и Курской областях.