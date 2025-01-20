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Политика ,  
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Байден в последний день на посту президента заявил, что никуда не уходит

Президент США Джо Байден в свой последний полноценный рабочий день на посту заявил, что «никуда не уходит». Об этом он сообщил на встрече с прихожанами миссионерской баптистской церкви в штате Южная Каролина, передает The Washington Post (WP).

«Я никуда не ухожу. Кроме шуток», — сказал Байден.

Президент не уточнил, что значат его слова.

Политик поблагодарил жителей региона «за сохранение веры» и отметил, что для него было честью работать на посту президента. Байден также призвал сограждан «сохранять надежду» и быть активными. После президент посетил местный музей афроамериканской истории.

В 2020 году в ходе праймериз Байдену удалось одержать победу в Южной Каролине, что помогло ему, в конечном итоге, занять Белый дом, отмечает WP.

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Фото:Sheldon Cooper / Keystone Press Agency / Global Look Press

Новый президент США Дональд Трамп будет приведен к присяге в полдень 20 января, после чего выступит с инаугурационной речью. В связи с тем, что 20 января ожидается холодная погода, церемония впервые за 40 лет — с 1985 года — пройдет в ротонде Капитолия, закрытом помещении.

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политик, президент США
20 ноября 1942 года
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