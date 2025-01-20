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Общество ,  
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В Госдуме напомнили о штрафах за неправильную утилизацию елки

Россиянам грозит штраф до 4 тыс. руб. за неправильную утилизацию новогодней живой ели, сообщил в разговоре с «РИА Новости» первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Дерево относится к крупногабаритным отходам, отметил депутат. По нормам ГОСТа в мусорные контейнеры у дома нельзя выбрасывать вещи размером более 0,5 метров в глубину, длину и ширину.

«Иначе придется заплатить штраф от 2 до 3 тыс. руб., а в случае повторного нарушения в течение года — от 3 до 4 тыс. руб.», — цитирует агентство Кошелева.

Ель можно выбросить в обычный контейнер, если дерево распилить на небольшие части, добавил он. Кроме того, в российских городах открыты специальные пункты по приему елок, напомнил зампред комитета Госдумы по строительству. В частности, в Москве действует 165 таких точек.

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Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Сотрудники пунктов превращают деревья в щепку, которой удобряют почву или отправляют в зоопарк на подстилки для животных. Еще один способ — посадить дерево на своем участке и «вернуть дерево в экосистему», уточнил Кошелев.

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