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Авиакомпании в России начали перевозить детей с 50-процентными скидками

Фото: Александр Легкий / Global Look Press
Фото: Александр Легкий / Global Look Press

Авиакомпании «Аэрофлот» и Nordwind установили фиксированную скидку 50% на детские билеты по России. Воспользоваться предложением могут родители детей в возрасте от двух до 12 лет с российским гражданством. Льготная программа распространяется на все доступные тарифы класса эконом.

Об аналогичном предложении сообщили в лоукостере «Победа» (дочка «Аэрофлота»), перевозчик также предоставил скидку 50% для детей до 12 лет на перелеты по России. Программа «Победы» начнет действовать с 10 января 2025 года.

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Перевозчики Якутии ввели скидку 50% для той же возрастной категории детей. Глава региона Айсен Николаев сообщил, что программа начнет действовать с 9 января. Аналогичное предложение анонсировали и «Уральские авиалинии» — приобрести билеты со скидкой родители смогут на рейсы, вылетающие с 11 января.

Ранее президент России Владимир Путин на прямой линии 19 декабря заявил, что практику авиакомпаний с уклонением от предоставления льгот многодетным семьям в виде 50-процентной скидки на билеты для детей необходимо прекратить. После этого Минтранс сообщил, что начал работу с авиакомпаниями по предоставлению льгот семьям с детьми.

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Авиабилеты цены самолет Авиакомпании
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