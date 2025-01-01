Авиакомпании в России начали перевозить детей с 50-процентными скидками
Авиакомпании «Аэрофлот» и Nordwind установили фиксированную скидку 50% на детские билеты по России. Воспользоваться предложением могут родители детей в возрасте от двух до 12 лет с российским гражданством. Льготная программа распространяется на все доступные тарифы класса эконом.
Об аналогичном предложении сообщили в лоукостере «Победа» (дочка «Аэрофлота»), перевозчик также предоставил скидку 50% для детей до 12 лет на перелеты по России. Программа «Победы» начнет действовать с 10 января 2025 года.
Перевозчики Якутии ввели скидку 50% для той же возрастной категории детей. Глава региона Айсен Николаев сообщил, что программа начнет действовать с 9 января. Аналогичное предложение анонсировали и «Уральские авиалинии» — приобрести билеты со скидкой родители смогут на рейсы, вылетающие с 11 января.
Ранее президент России Владимир Путин на прямой линии 19 декабря заявил, что практику авиакомпаний с уклонением от предоставления льгот многодетным семьям в виде 50-процентной скидки на билеты для детей необходимо прекратить. После этого Минтранс сообщил, что начал работу с авиакомпаниями по предоставлению льгот семьям с детьми.
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