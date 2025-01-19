В Шереметьево по технической причине вернулся самолет Москва — Саранск, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании «Россия».

«Самолет, выполняющий рейс № 6827 Москва — Саранск, вернулся в аэропорт вылета по технической причине», — говорится в сообщении. Судно село в 20:52 мск.

По данным пресс-службы, рейс состоится после 22:00 мск на резервном самолете, который в настоящее время готовится к вылету.

Самолет вернулся из-за сработавшего датчика неисправности шасси, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. На борту, включая шестерых членов экипажа, находятся 72 человека.

РБК обратился за комментарием в аэропорт Шереметьево.

Двумя днями ранее, 17 января, самолет, вылетевший в Ереван из Минеральных Вод, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Решение о возвращении принял командир воздушного судна, борт благополучно совершил посадку в Минеральных Водах.