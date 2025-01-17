Вылетевший из Минвод самолет вернулся в аэропорт по технической причине
Самолет, вылетевший в Ереван из Минеральных Вод, вернулся в аэропорт по технической причине. Об этом РБК сообщила пресс-служба авиакомпании Red Wings.
Номер вернувшегося авиарейса WZ4331. Решение о возврате в аэропорт вылета принял командир воздушного судна. Борт благополучно совершил посадку в Минеральных Водах.
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