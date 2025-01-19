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Выборы на Украине ,  
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Зарубин опубликовал архивные кадры с прямой линией Путина в Киеве

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Выборы на Украине
Владимир Путин во время выступления в прямом эфире украинского телевидения в Киеве,&nbsp;27 октября 2004 г.
Владимир Путин во время выступления в прямом эфире украинского телевидения в Киеве, 27 октября 2004 г. (Фото: Алексей Панов / РИА Новости)

Корреспондент телеканала «Россия» Павел Зарубин опубликовал кадры прямой линии президента Владимира Путина с украинцами, которая прошла в 2004 году в центре Киева из дома на улице Банковой. Видео репортер разместил в своем телеграм-канале.

Зарубин опубликовал архивные кадры с прямой линией Путина в Киеве
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Один из граждан задал президенту вопрос, планирует ли России создавать или поддерживать на территории Украины политическую силу, которая бы была направлена на «максимальное сближение двух братских народов».

«Были бы счастливы, если бы такие силы на Украине крепли, развивались и добивались своих целей», — ответил президент и отметил, что поддержка со стороны России любых политических сил на Украине является «очень опасным делом, контрпродуктивным, способным привести к обратному результату.

Путин подчеркнул, что такой процесс должен «родиться внутри украинского общества».

Зарубин опубликовал кадры прямой линии Путина с украинцами
Политика
Владимир Путин (слева) во время выступления в прямом эфире украинского телевидения, 2004 год

Неделей ранее Зарубин опубликовал другие кадры с прямой линии. Она прошла в Киеве 26 октября 2004 года в преддверии 60-летия освобождения страны от нацистов и за несколько дней до начала выборов президента Украины, на которых во втором туре победил кандидат от «Партии регионов» Виктор Янукович, а на повторном втором туре — Виктор Ющенко.

Этот эпизод Путин вспомнил спустя 20 лет в интервью Такеру Карлсону. «Представьте, что в США кому-то что-то не понравилось, организовали третий тур, не предусмотренный в Конституции США», — сказал он в 2024 году, покрутив пальцем у виска.

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Владимир Путин Павел Зарубин Прямая линия с Владимиром Путиным Украина
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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