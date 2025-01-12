Зарубин опубликовал кадры прямой линии Путина с украинцами

Владимир Путин (слева) во время выступления в прямом эфире украинского телевидения, 2004 год (Фото: Алексей Панов / ТАСС)

Журналист Павел Зарубил опубликовал отрывок прямой линии президента России Владимира Путина с гражданами Украины, которая состоялась в 2004 году. Кадры Зарубин разместил в своем телеграм-канале.

Прямая линия прошла в Киеве 26 октября в преддверии 60-летия освобождения страны от нацистов и за несколько дней до начала выборов президента Украины, на которых тогда выиграл Виктор Ющенко.

Путин не раз называл украинцев братским народом. В апреле 2022 года президент заявил, что даже в «сегодняшних трагических условиях» украинцы — это «братский народ».

При этом украинский президент Владимир Зеленский с таким мнением не соглашался. Он считает, что россияне и украинцы «определенно не один народ». В апреле 2024 года такое же мнение высказал бывший президент Украины (1994–2005) Леонид Кучма.