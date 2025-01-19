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Общество ,  
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На южном берегу Крыма произошло два землетрясения с афтершоками

В Ялтинском районе в Крыму в воскресенье, 19 января, зафиксировали два землетрясения с шестью афтершоками, сообщает замдиректора Института сейсмологии Крымского федерального университета Марина Бондарь.

«В 4:59 мск сейсмическими станциями Крыма зарегистрировано землетрясение энергетическим классом Кп = 9,1, магнитудой MSH = 2,8», — передает ее слова «РИА Новости». Как отметила Бондарь, эпицентр землетрясения находился в Ялтинском районе.

За ним последовали шесть афтершоков. После чего произошел еще один толчок, на этот раз меньшей силы: энергетический класс — 7,7, магнитуда — 2,0. Его зарегистрировали в 12:09 мск.

Афтершок — повторный сейсмический толчок, меньшей интенсивности по сравнению с главным сейсмическим ударом.

Как сообщили агентству в пресс-службе МЧС по региону, в настоящее время информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Магнитуда — это мощность и сила землетрясения, она может принимать значение от 1 до 9,5 условной единицы. А балльность — степень разрушений на поверхности земли и реакция людей на толчки, она измеряется по 12-балльной шкале.

Энергетический класс представляет собой логарифмическую величину энергии землетрясения. По величине К выделяют 18 классов землетрясений: от самых слабых (К = 0), до сильных катастроф (К = 18–20).

В акватории Черного моря в Крыму произошло землетрясение магнитудой 4,3
Общество
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Ранее, 12 января, в районе полуострова Крым в Черном море также зарегистрировали землетрясение. Тогда магнитуда сейсмического удара составила 4,3. Эпицентр находился в море примерно в 52 км от станицы Тамань на глубине 5 км.

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