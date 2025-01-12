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Общество ,  
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В акватории Черного моря в Крыму произошло землетрясение магнитудой 4,3

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В районе полуострова Крым в Черном море зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,3, следует из данных на сайте Единой геофизической службы Российской академии наук.

Землетрясение зафиксировали в 17:49 мск 12 января. Эпицентр находился в море примерно в 52 км от станицы Тамань на глубине 5 км.

Магнитуда — это мощность и сила землетрясения, она может принимать значение от 1 до 9,5 условной единицы. А балльность — степень разрушений на поверхности земли и реакция людей на толчки, она измеряется по 12-балльной шкале.

Сейсмолог рассказала о «рое землетрясений» небольшой магнитуды в Сочи
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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Накануне утром в Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,5 и интенсивностью 2 балла. Глава сейсмологической станции курорта Елена Карпович пояснила «РИА Новости», что причиной является рост молодых гор Кавказа. По ее словам, за несколько часов «произошел рой землетрясений» небольшой магнитуды.

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Черное море Крым землетрясение магнитуда
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