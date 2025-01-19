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Политика ,  
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Подозреваемая во взяточничестве замглавы Рузы признала вину

Руза
Руза (Фото: Александр Артеменков / ТАСС)

Замглавы администрации подмосковного города Рузы признала вину по делу о взяточничестве, сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах.

«Она была допрошена, в ходе допроса вину признала», — сказал собеседник агентства.

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Ее задержали в январе, суд отправил ее под домашний арест, сообщило «РИА Новости». По версии следствия, 14 января фигурантка дела получила 325 тыс. руб. от коммерческой компании за подписание акта фиктивно выполненных работ и акта ввода в эксплуатацию очистных сооружений в деревне Лихачево. Правоохранительные органы подозревают ее в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса России (взятка в крупном размере), сообщили в подмосковном отделении Следственного комитета.

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Руза взяточничество признание вины
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