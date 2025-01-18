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«РИА Новости» узнало о подозрении чиновницы из Подмосковья в коррупции

«РИА Новости»: в Подмосковье задержали чиновницу по подозрению в коррупции

Сотрудница администрации городского округа в Рузе Московской области была задержана по подозрению в коррупции. Об этом «РИА Новости» сообщили в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, в подмосковной Рузе задержана сотрудница администрации городского округа. Она подозревается в преступлении коррупционной направленности», — сказал собеседник агентства.

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В середине ноября 2024 года суд в Московской области заключил под стражу первого замглавы администрации городского округа Бронницы Михаила Батурина по делу о получении взятки в размере 9 млн руб.

По версии следствия, Батурин заключил контракт на 158 млн руб. по национальному проекту «Жилье и городская среда». Подписав необходимые бумаги, он потребовал от председателя организации передать ему сумму «в размере 5% от суммы контракта», то есть 9 млн руб.

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