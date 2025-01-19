В Китае работодатель потребовал от победителя в лотерее поделиться

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В Китае на корпоративе один из сотрудников выиграл более 6 млн юаней в лотерею, после чего работодатель потребовал разделить эти деньги между всеми коллегами, сообщила газета SCMP.

В сообщении говорится, что победитель отказался выполнять требование, в итоге, спор решали в полиции, сотрудники которой посоветовали «решить его с помощью правовых каналов».

Газета рассказала, что в марте 2019 года вечеринку проводила неназванная компания в Нинбо, провинция Чжэцзян на юго-востоке Китая, а для интерактива организаторы купили более 500 лотерейных билетов и раздали по одному каждому сотруднику. При этом, по данным газеты, изначально руководство компании попросило организаторов убедиться в том, что ни один из купленных билетов не является выигрышным. Однако те недосмотрели.

Когда сотрудник отказался выполнить требование, спор обострился, и его пришлось решать в местном полицейском участке.

В апреле 2024 года в США жителю Орегона, объявившему себя победителем в лотерее Powerball, отказались сразу выдавать выигрыш, который составил $1,3 млрд (около 121 млрд руб.). «Это беспрецедентный джекпот для лотерей штата Орегон. Мы принимаем все необходимые меры, чтобы точно установить победителя до того, как вручить ему деньги. Это займет время», — объяснили в Powerball. Выигрышный билет был куплен в магазине Plaid Pantry. Заведение также должно было получить денежное вознаграждение $100 тыс. (около 9,3 млн руб.).