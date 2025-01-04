 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Победительницей новогодней лотереи оказалась домохозяйка из ХМАО

Жительница поселка в ХМАО-Югре победила в новогодней лотерее «Мечталлион» и получила приз в размере 147 млн руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу бренда «Национальная Лотерея», оператора всероссийских гослотерей.

Рекордный суперприз получила домохозяйка Ольга, которая купила лотерейный билет в отделении Почты России. В пресс-службе добавили, что победительница пока не готова раскрывать детали своей личности.

«Обладательница суперприза 147 042 097 рублей получит на руки 116 290 836 рублей — сумму выигрыша за вычетом налога в размере 30 751 261 рублей. При расчете выплаты учитывается следующая налоговая база: от 50 миллионов рублей будет удержана фиксированная сумма в размере 9 402 000 рублей, а от остальной суммы приза — налог по прогрессивной ставке в размере 22% или 21 349 261 рублей», — рассказали в пресс-службе «Национальной Лотереи».

Россиянин выиграл в лотерею ₽1 млрд
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Кроме жительницы Югры победителями — миллионерами стали еще 42 человека из 25 регионов России.

Несколько дней назад житель Сахалина выиграл 1 млрд руб. в лотерее «Русское лото». Еще 90 человек выиграли суммы в размере свыше 1 млн руб.

Читайте РБК в Telegram.

На Украине резко упала доля готовых терпеть военные действия

Родри ответил Роналду на слова о незаслуженном «Золотом мяче»

В Госдепе допустили, что Киев обяжут не пытаться вернуть территории силой

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Тренды криптовалют и блокчейна в 2025 году. Что ждать от цифровых активов

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей

Что изменится в сфере финансов для россиян с 2025 года

Топ-7 лучших хетчбэков в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ХМАО Югра лотерея победитель
Материалы по теме
Россиянин выиграл в лотерею ₽1 млрд
Общество
Житель Самарской области рассказал, как наугад выиграл в лотерею ₽56 млн
Общество
Пенсионер из Москвы выиграл в лотерею «Спортлото» почти 170 млн руб.
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Как меняется стратегия цифровизации регионовОтрасли, 18:42
В Воронеже эвакуировали жителей трех домов после атаки БПЛАПолитика, 18:42
Как преодолеть языковой барьер для ведения бизнеса с ИндиейОтрасли, 18:39
Росавиация расследует инцидент с A321 «Уральских авиалиний» в ЕгиптеОбщество, 18:33
Победительницей новогодней лотереи оказалась домохозяйка из ХМАООбщество, 18:30
Чем интересен факторинг в условиях высоких процентных ставокОтрасли, 18:29
Полиция Дании расследует появление 20 дронов под КопенгагеномПолитика, 18:27
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Захарян впервые в сезоне попал в заявку «Реал Сосьедад»Спорт, 18:22
Evraz steel house — о том, как строительный рынок чувствует себя в кризисНедвижимость, 18:00
Что такое концепция Digital Employee Experience и почему она важнаОтрасли, 17:44
Мы открываем бизнес: как предприниматели работают в регионахТренды, 17:40
Российские теннисистки выиграли турнир WTA в Брисбене в парном разрядеСпорт, 17:20
Байден перед уходом наградил Боно, Месси, Сороса и Роберта КеннедиПолитика, 17:13
Минобороны сообщило об ударах по позициям ВСУ в Курской областиПолитика, 16:53