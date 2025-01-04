Победительницей новогодней лотереи оказалась домохозяйка из ХМАО

Жительница поселка в ХМАО-Югре победила в новогодней лотерее «Мечталлион» и получила приз в размере 147 млн руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу бренда «Национальная Лотерея», оператора всероссийских гослотерей.

Рекордный суперприз получила домохозяйка Ольга, которая купила лотерейный билет в отделении Почты России. В пресс-службе добавили, что победительница пока не готова раскрывать детали своей личности.

«Обладательница суперприза 147 042 097 рублей получит на руки 116 290 836 рублей — сумму выигрыша за вычетом налога в размере 30 751 261 рублей. При расчете выплаты учитывается следующая налоговая база: от 50 миллионов рублей будет удержана фиксированная сумма в размере 9 402 000 рублей, а от остальной суммы приза — налог по прогрессивной ставке в размере 22% или 21 349 261 рублей», — рассказали в пресс-службе «Национальной Лотереи».

Кроме жительницы Югры победителями — миллионерами стали еще 42 человека из 25 регионов России.

Несколько дней назад житель Сахалина выиграл 1 млрд руб. в лотерее «Русское лото». Еще 90 человек выиграли суммы в размере свыше 1 млн руб.