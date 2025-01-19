В дроне «Князь Вандал» заменят все иностранные компоненты
Все импортные компоненты новейшего FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» будут заменены на российские, а само изделие будут производить в нескольких местах в России, заявил ТАСС генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев.
Он добавил, что изготовление беспилотника в разных местах даст «возможность маневра по комплектующим».
НПЦ «Ушкуйник» расположен в Великом Новгороде. Он разрабатывает технологические и нормативно-правовые решения в области гражданских беспилотников и противодронной защиты. Компания разработала и БПЛА «Князь Вандал Новгородский». Его главная особенность — отсутствие радиоуправления. Оператор связывается с дроном по оптоволоконному кабелю, поэтому аппарат не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Генеральный директор поставил импортозамещение одной из задач НПЦ в 2025 году. Он уточнил, что «Уйкушник» победил в конкурсе Минпромторга, за что получит около ₽500 млн из федерального бюджета, чтобы основать парк, в котором резиденты «Ушкуйника» будут создавать радиоэлектронные изделия малых серий. Деньги также направят на производство «Князя Вандала» и других дронов, отметил глава компании.
Впервые этот беспилотник был применен в августе в Курской области, а в январе губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что дрон уничтожил технику НАТО более чем на $300 млн в зоне военной операции.
Ранее Никитин отметил, что название БПЛА символично: Вандал Новгородский — легендарный князь, один из правителей Словенска, которого ассоциируют с Новгородом.
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