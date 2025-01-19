 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В дроне «Князь Вандал» заменят все иностранные компоненты

Сюжет
Военная операция на Украине

В дроне «Князь Вандал» заменят все иностранные компоненты
Video

Все импортные компоненты новейшего FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» будут заменены на российские, а само изделие будут производить в нескольких местах в России, заявил ТАСС генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

Он добавил, что изготовление беспилотника в разных местах даст «возможность маневра по комплектующим».

НПЦ «Ушкуйник» расположен в Великом Новгороде. Он разрабатывает технологические и нормативно-правовые решения в области гражданских беспилотников и противодронной защиты. Компания разработала и БПЛА «Князь Вандал Новгородский». Его главная особенность — отсутствие радиоуправления. Оператор связывается с дроном по оптоволоконному кабелю, поэтому аппарат не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Генеральный директор поставил импортозамещение одной из задач НПЦ в 2025 году. Он уточнил, что «Уйкушник» победил в конкурсе Минпромторга, за что получит около ₽500 млн из федерального бюджета, чтобы основать парк, в котором резиденты «Ушкуйника» будут создавать радиоэлектронные изделия малых серий. Деньги также направят на производство «Князя Вандала» и других дронов, отметил глава компании.

Губернатор рассказал об эффективности дрона с оптоволоконной связью
Политика

Впервые этот беспилотник был применен в августе в Курской области, а в январе губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что дрон уничтожил технику НАТО более чем на $300 млн в зоне военной операции.

Ранее Никитин отметил, что название БПЛА символично: Вандал Новгородский — легендарный князь, один из правителей Словенска, которого ассоциируют с Новгородом.

Читайте РБК в Telegram.

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
дрон Импортозамещение Военная операция на Украине
Материалы по теме
За ночь над Россией уничтожили два украинских дрона
Политика
Минобороны сообщило о перехвате восьми дронов над Крымом
Политика
Минобороны сообщило о перехвате трех дронов над Крымом и Черным морем
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
Как снабжают электроэнергией крупные научные центрыРБК и Россети, 10:55
Тренер Нурмагомедова отреагировал на поражение бойца в UFCСпорт, 10:28
Глава UFC отказался давать Царукяну титульный бой после травмыСпорт, 10:21
Медведев заявил о «вредоносных закладках» Байдена в отношениях с РоссиейПолитика, 10:10
Кто такие белые хакеры и как ими становятсяРБК и Кибериспытание, 10:02
Названы 10 самых богатых людей мира: от Илона Маска до Уоррена БаффетаИнвестиции, 10:01
Чемпион ACA заявил о неготовности Нурмагомедова к титульному бою в UFCСпорт, 10:00
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
«Безжалостные убийцы». Как шортисты из Hindenburg Research стали звездамиPro, 09:42
В дроне «Князь Вандал» заменят все иностранные компонентыПолитика, 09:33
Умар Нурмагомедов пожаловался на судей после поражения в титульном боюСпорт, 09:28
Фейковое экономическое чудо. Как власти Бангладеш обманули весь мирPro, 09:24
Умар Нурмагомедов сломал руку во время чемпионского боя UFCСпорт, 09:22
Пятый россиянин проведет чемпионский бой в UFCСпорт, 09:19
Гренландия заявила о планах продлить оборонное соглашение с США без ДанииПолитика, 09:08