Губернатор рассказал об эффективности дрона с оптоволоконной связью
Разработанный в Новгородской области FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил технику НАТО более чем на $300 млн в зоне военной операции, сообщил губернатор региона Андрей Никитин во время своего ежегодного послания.
Этот беспилотник разработали специалисты научно-производственного центра «Ушкуйник». Его главная особенность — отсутствие радиоуправления. Оператор связывается с дроном по оптоволоконному кабелю, поэтому аппарат не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
НПЦ «Ушкуйник» расположен в Великом Новгороде. Он разрабатывает технологические и нормативно-правовые решения в области гражданских беспилотников и противодронной защиты.
В августе Никитин заявил, что «Князь Вандал Новгородский» был впервые применен в Курской области. По его словам, дрон основан на «революционной технологии связи и управления», против которой не действуют существующие средства РЭБ.
Никитин отметил, что название БПЛА символично: Вандал Новгородский — легендарный князь, один из правителей Словенска, которого ассоциируют с Новгородом.
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