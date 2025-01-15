Губернатор рассказал об эффективности дрона с оптоволоконной связью

Video

Разработанный в Новгородской области FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил технику НАТО более чем на $300 млн в зоне военной операции, сообщил губернатор региона Андрей Никитин во время своего ежегодного послания.

Этот беспилотник разработали специалисты научно-производственного центра «Ушкуйник». Его главная особенность — отсутствие радиоуправления. Оператор связывается с дроном по оптоволоконному кабелю, поэтому аппарат не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

НПЦ «Ушкуйник» расположен в Великом Новгороде. Он разрабатывает технологические и нормативно-правовые решения в области гражданских беспилотников и противодронной защиты.

В августе Никитин заявил, что «Князь Вандал Новгородский» был впервые применен в Курской области. По его словам, дрон основан на «революционной технологии связи и управления», против которой не действуют существующие средства РЭБ.

Никитин отметил, что название БПЛА символично: Вандал Новгородский — легендарный князь, один из правителей Словенска, которого ассоциируют с Новгородом.