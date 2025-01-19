В Киевской области снова сработала ПВО
В Киевской области работают силы противовоздушной обороны, сообщает военная администрация региона в телеграм-канале.
В области объявлена воздушная тревога. Власти призвали оставаться в укрытиях до отбоя тревоги. Также сигналы тревоги звучат в Житомирской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.
В ночь на 19 января власти Киевской области и украинской столицы сообщали о работе ПВО. Украинские СМИ писали о взрывах в Николаеве.
Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
Суд вынес приговор адвокатам Навального
Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера
Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом
Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Названы регионы с самыми агрессивными водителями
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов