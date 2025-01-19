В Киевской области снова сработала ПВО

В Киевской области работают силы противовоздушной обороны, сообщает военная администрация региона в телеграм-канале.

В области объявлена воздушная тревога. Власти призвали оставаться в укрытиях до отбоя тревоги. Также сигналы тревоги звучат в Житомирской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

В ночь на 19 января власти Киевской области и украинской столицы сообщали о работе ПВО. Украинские СМИ писали о взрывах в Николаеве.

Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.